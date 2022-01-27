Операція UNIFIER довела ефективність підвищення можливостей ЗС України – Куліба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що операція UNIFIER довела ефективність у підвищенні можливостей Збройних сил України (ЗСУ), а також подякував партнерам із Канади за її продовження.

"Завдяки Канаді за продовження операції UNIFIER. Ця місія вже довела свою ефективність у підвищенні можливостей Збройних сил України. Зміцнення безпеки України означає зміцнення євроатлантичної безпеки в цілому", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер увечері в четвер.

Також він висловив подяку Чехії за підтримку України та зміцнення української оборони, зазначивши, що чим сильніша держава, тим менше шансів, що доведеться використати силу.

Крім того, Кулеба наголосив, що лідерство Німеччини могло б стати справжньою підтримкою України щодо її членства у НАТО.

"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - вважає глава українського зовнішньополітичного відомства.