Події

18:10 27.01.2022

Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

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Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосив, що ця трагедія є раною на тілі світової історії, яка може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти.

"Шість мільйонів життів, мільйони скалічених доль... Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цей страшний злочин нацисти вчинили й на території нашої країни – після окупації було створено мережу гетто, а невдовзі відбулися розстріли єврейського населення, небачені за своєю жорстокістю", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що"ця трагедія є раною на тілі світової історії – вона може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти".

Теги: #зеленський #голокост
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