РНБО впровадила санкції проти дизайнера Лебедєва через підтримку агресії проти України та відвідування ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони України застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до російського бізнесмена та дизайнера Артемія Лебедєва.

"За ініціативою Держкомтелерадіо Рада національної безпеки і оборони України розглянула внесену пропозицію Мінкультури й ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Лебедєва Артемія Андрійович, громадянина РФ, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкомтелерадіо.

Зазначається, що це питання виникло під час реалізації Держкомтелерадіо повноважень щодо видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України. Через Єдиний державний портал адміністративних послуг до Держкомтелерадіо надійшло 34 заяви одного з суб’єктів господарювання про видачу дозволів на ввезення на митну території України видань, випущених у світ російським видавцем ТОВ "Студія Артемія Лебедєва".

"При цьому з відкритих джерел відомо, що генеральний директор та власник видавництва Артемій Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України, з 2014 року поширює фейки про російсько-українську війну, публічно схвалює анексію українського Криму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними відомства, наприкінці квітня 2016 року Лебедєв без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України відвідував не підконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей. Також за незаконне відвідування окупованого Криму й не підконтрольних українській владі територій Донбасу Лебедєв отримав у 2017 році від Служби безпеки України заборону на в'їзд в Україну терміном на 5 років.

"За таких обставин видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, виготовленої за участі зазначеної особи, Держкомтелерадіо вважав неприпустимим, тому звернулося з проханням до Міністерства культури та інформаційної політики України порушити перед Радою національною безпеки і оборони питання щодо застосування до Лебедєва персональних санкцій", - йдеться в повідомленні.