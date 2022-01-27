Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

Досягнення сталого режиму припинення вогню на Донбасі є пріоритетом для України і лише на його основі можуть робитися наступні кроки для врегулювання конфлікту на сході країни, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні - це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", - наголосив Зеленський за підсумками зустрічі у Парижі політичних радників лідерів країн-учасниць "нормандського формату".

Як повідомляється на сайті глави держави у четвер, активізація роботи "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і на рівні лідерів відповідних країн із організацією їхньої зустрічі найближчим часом - обов'язковий елемент просування до стабільного миру на Донбасі через виконання Мінських домовленостей.

Зеленський позитивно оцінив факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.