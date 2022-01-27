Події

11:52 27.01.2022

Кулеба побував на аудієнції у королеви Данії Маргрете II

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Кулеба побував на аудієнції у королеви Данії Маргрете II

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Данії зустрівся з королевою Маргрете II та подякував їй за непохитну підтримку України на тлі російської агресії.

"Для мене було честю сьогодні побувати на аудієнції у Її Величності королеви Данії Маргрете II у Копенгагені. Високо цінуємо непохитну підтримку Її Величністю України в той час, коли наша країна протистоїть російській агресії. З нетерпінням очікую візиту королівської сім'ї до України", - написав Кулеба у Twitter у четвер.

 

Теги: #кулеба #королева #данія
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