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11:56 27.01.2022

Сенниченко подав повторну заяву про відставку з посади голови ФДМ

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Сенниченко подав повторну заяву про відставку з посади голови ФДМ

Голова Фонду державного майна (ФДМ) Дмитро Сенниченко подав повторну заяву про звільнення за власним бажанням і поки що не має наміру займати жодні посади на державній службі.

"Оскільки голосування наразі не відбулося (за відставку Сенниченка з посади голови ФДМ у четвер, 27 січня, проголосували 223 депутати - ІФ), я одразу ж, перебуваючи тут (у Верховній Раді - ІФ), написав повторну заяву про відставку за власним бажанням, з сьогоднішньою датою. Зараз йду на комітет економічного розвитку, який розгляне це і дасть у зал", - сказав Сенниченко журналістам у кулуарах парламенту у четвер.

Він також заявив, що готовий "у будь-якій ролі - чи радника, чи просто експерта" допомагати своєму наступнику на посаді, "якщо політика приватизації та прозорої оренди продовжуватимуться", щоб сприяти залученню інвестицій та боротьбі з корупцією.

При цьому він сказав, що не розраховує на інші посади, а має намір наразі віддати "данину своїм дружині та дітям".

"Робитиму те, що зможу, на благо України. У мене є досвід, репутація та вміння, але наразі я не йду ні на які державні посади, ні в приватному секторі. Час вирішить", - додав Сенниченко.

Водночас він зазначив, що не перебуває на лікарняному, як про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перед початком розгляду питання про відставку.

"Я з ним просто бачився у лікарні, але це був просто звичайний огляд", - сказав Сенниченко.

Крім того, він наголосив, що його не запрошували до парламенту для звіту про виконану роботу на посаді голови ФДМ.

"Якщо мене зранку не запросили, то я і не прийшов (зі звітом до парламенту - ІФ), але коли я побачив, що йдуть некоректні виступи в залі від деяких політиків, коли не вистачало голосів або була технічна помилка, то я прийшов, щоб показати, що таке моє особисте бажання, що це моя добровільна відставка. По-друге, якщо потрібно звітувати про реальні результати, щоб не було фейків та маніпуляцій, тому я тут", - пояснив голова ФДМ.

Теги: #відставка #заява #сенниченко
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