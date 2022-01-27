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10:49 27.01.2022

"Укравтодор" планує збудувати 60-кілометрову обхідну дорогу навколо Чернівців

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"Укравтодор" планує збудувати 60-кілометрову обхідну дорогу навколо Чернівців

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області розпочала процес підготовки техніко-економічного обґрунтування будівництва III та IV черги обходу Чернівців.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, за планом, протяжність майбутньої дороги становитиме приблизно 60 км.

"Згідно з календарним планом, техніко-економічне обґрунтування мають розробити до кінця І півріччя 2022 року. А потім Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області надасть ТЕО на погодження "Укравтодору". І у разі схвалення документа, Служба матиме право ініціювати проведення проєктних робіт на будівництво", - зазначається у повідомленні.

Договір на підготовку ТЕО підписано з ТОВ "Інститут проектування інфраструктурних об'єктів".

Фахівці вже провели всі необхідні інженерно-геодезичні дослідження, підрахували обсяги трафіку на альтернативних до майбутньої дороги маршрутах. Наступний етап - узгодження основного варіанта проходження 60-кілометрової траси, схем транспортних розв'язок та штучних споруд.

Очікується, що будівництво обхідної дороги розвантажить Чернівці від транзитного транспорту, покращить сполучення західних та північно-західних регіонів країни з центральними областями, а також забезпечить транзит європейських та прибалтійських країн із українськими портами.

Третя черга обходу пролягатиме від траси М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече у напрямку автодороги Чернівці - Великий Кучурів та Р-62 Сторожинець - Глибока - Опришені з під'їздом до ст. "Вадул-Сірет".

Орієнтований план маршруту четвертої черги - від траси М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (с. Мамаївці) до північного обходу Чернівців, перетинаючи автодороги Т-26-02 Чернівці - Заставна та Т-26-03 Чернівці - Недобоївці - Хотин, а далі до автомобільної дороги Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (за с. Магала).

Проект буде реалізований у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомлялося, раніше заступник керівника ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках інфраструктурної програми президента до кінця 2024 року заплановано відновити та побудувати загалом 24 тисячі кілометрів українських автошляхів.

Теги: #укравтодор #велике_будівництво #чернівці
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