МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

Міністерство закордонних справ України звернулося до іноземних партнерів із проханням утриматися "від кроків у публічному просторі, що нагнітають інформаційне поле".

"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство", – йдеться у коментарі на сайті відомства у середу ввечері про режим роботи іноземних дипломатичних представництв в Україні.

У МЗС наголосили, що вітають рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, зокрема не проводити евакуацію членів сімей та працівників.

"Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії", - сказано в повідомленні.

"Упевнені, що нинішні виклики можна подолати лише завдяки єдності та скоординованості спільних дій", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.