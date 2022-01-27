Події

08:09 27.01.2022

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

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МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

Міністерство закордонних справ України звернулося до іноземних партнерів із проханням утриматися "від кроків у публічному просторі, що нагнітають інформаційне поле".

"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство", – йдеться у коментарі на сайті відомства у середу ввечері про режим роботи іноземних дипломатичних представництв в Україні.

У МЗС наголосили, що вітають рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, зокрема не проводити евакуацію членів сімей та працівників.

"Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії", - сказано в повідомленні.

"Упевнені, що нинішні виклики можна подолати лише завдяки єдності та скоординованості спільних дій", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.

 

 

Теги: #мзс #ситуація #світ #україна
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