Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення зустрічей ТКГ

Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення очних зустрічей Тристоронньої контактної групи за умови досягнення консенсусу, повідомив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Міко Кіннунен.

"У відповідь на прохання голови ОБСЄ, Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ, за умови досягнення консенсусу", - зазначено в повідомленні Кіннунена для преси за підсумками першого засідання ТКГ у 2022 році.

Як зазначив посол ОБСЄ, він висловив турецькій стороні подяку за таку пропозицію, а також поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних засідань.

"Переконаний, що особисті зустрічі покращать якість та підвищать конфіденційність наших переговорів", - сказав він.