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22:43 26.01.2022

Радники лідерів глав нормандського формату задекларували розбіжності, але виявили бажання працювати над ними

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Радники лідерів глав нормандського формату задекларували розбіжності, але виявили бажання працювати над ними

Радники лідерів голів нормандського формату задекларували низку розбіжностей за підсумками зустрічі в Парижі, але виявили бажання працювати над ними, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сторони відкрито задекларували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати над цими розбіжностями", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

За його словами, наступна зустріч радників може вже відбутися за 2 тижні у Берліні.

Відповідаючи на запитання, яких змін він очікує за ці 2 тижні, він відповів, що "всі учасники зустрічі мають зробити висновки, щоби прийти з новими пропозиціями".

"Усі зацікавлені, щоб через 2 тижні ми досягли результату... Ми чітко розуміємо, з якими розбіжностями нам працювати", - додав він.

Також, як наголосив Єрмак, сторонам у Парижі вдалося погодити комюніке.

"Важливо, що сьогоднішнє комюніке – це перший документ, який вдалося погодити з 2019 року", - сказав Єрмак.

 

 

 

Теги: #зустріч #нормандський_формат
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