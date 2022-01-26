Єрмак вважає зустріч радників лідерів нормандського формату його реанімацією

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вважає зустріч радників лідерів нормандського формату його реанімацією.

"Я вважаю це (зустріч – ІФ) реанімацією Нормандського формату", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

За його словами, позитивним сигналом є факт відновлення переговорів.

Єрмак зазначив, що учасники переговорів підтримали продовження роботи тристоронньої контактної групи.

Він також наголосив на важливості підтримки режиму припинення вогню на сході України.

"Україна пропонує обговорити зміцнення механізму верифікації за участю всіх країн Нормандського формату. Без цього механізму важко забезпечити 100% дотримання режиму припинення вогню", - сказав він.

Глава Офісу президента зазначив, що дискусія стосувалася ситуації на Донбасі, хоча, за його словами, "Україна очікує на деескалацію не лише навколо лінії дотику, а й навколо всіх українських кордонів".