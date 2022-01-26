Події

17:59 26.01.2022

МВС України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок НС

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МВС України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок НС

Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у різних регіонах країни, повідомив глава МВС Денис Монастирський.

"До навчань будуть залучені найкращі фахівці та інструктори Держслужби з НС, Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Великій Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", - розповів Монастирський на зустрічі з представниками ветеранських організацій.

Він також зазначив, що в Україні буде перевірено роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

В. о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС вже розпочало підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив Крук.

Теги: #населення #надзвичайна_ситуація #навчання
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