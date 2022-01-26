У Києві представили онлайн-платформу для навчання українських держслужбовців, створену за підтримки ЄС

У Києві представили онлайн-платформу для навчання українських державних службовців, створену за підтримки Європейського Союзу.

"Проєкт "Розвиток спроможності для інтеграції та реформ: підвищення адміністративної спроможності державної служби України до європейської інтеграції за допомогою комплексної освітньої програми" (Natolin4Capacity Building), який впроваджує Коледж Європи в Натоліні за фінансової підтримки ЄС, представив спеціалізовану навчальну онлайн-платформу для українських державних службовців, які працюють над питаннями європейської інтеграції України", - йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наголошується, що навчальна платформа проєкту Natolin4Capacity Building пропонує онлайн-курси з різних аспектів політики європейської інтеграції та впровадження Угоди про асоціацію для українських державних службовців, які працюють над цими питаннями.

Тематику та зміст курсів було визначено на підставі дослідження навчальних потреб, проведеного у співпраці з партнерами проєкту – Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Національним агентством України з питань державної служби та Представництвом ЄС в Україні.

Навчальні курси будуть доступні англійською та українською мовами та відкриті для всіх зацікавлених державних службовців.

Реєстрація на онлайн-курси буде доступна на порталі Національного агентства України з питань державної служби.

"Після успішного завершення навчальної онлайн-програми найкращі 240 державних службовців матимуть можливість взяти участь у спеціалізованих тренінгах та навчальних візитах до Польщі та інституцій ЄС", - йдеться в повідомленні.