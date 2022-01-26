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15:01 26.01.2022

Британія відіграє найважливішу роль у виробленні нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України - Джонсон

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Британія відіграє найважливішу роль у виробленні нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України - Джонсон

Нинішній британський уряд об'єднує зусилля західних країн із метою розробити нові санкції проти Москви і не дозволити РФ здійснити вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Уряд Сполученого Королівства... об'єднує Захід разом, щоб отримати найбільш жорсткий можливий пакет санкцій з метою утримати президента (РФ Володимира - ІФ) Путіна від того, що, як я вважаю, буде безрозсудним катастрофічним вторгненням", - сказав він на слуханнях у парламенті, присвячених розслідуванням вечірок в урядовій резиденції з порушенням правил локдауну.

Водночас він назвав ситуацію на кордонах України "кризою".

Напередодні Джонсон запевнив, що вважає за можливе вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу, і висловив готовність продовжити контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Борис Джонсон нагадав, що Велика Британія та її союзники готові запровадити потужні санкції проти РФ у разі її нападу на Україну. Крім того, він знову припустив, що перемога в такому конфлікті не може дістатися Росії легко.

Теги: #рф #британія #санкції #джонсон
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