Генпрокурор про міжнародну ситуацію та загрози Україні: Тримаємо руку на пульсі у координації всіх структур

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що Офіс генпрокурора спільно з іншими правоохоронними органами та державними структурами перевіряє міжнародну інформацію, зокрема дані розвідок щодо загроз на адресу України, та тримає на контролі ситуацію загалом.

"Офіс генпрокурора робить дії вже давно… Ми розуміємо всі загрози. Усе, звісно ж, перевіряється", - сказала Венедіктова журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, які дії здійснює Офіс генерального прокурора та правоохоронні органи загалом у зв'язку з міжнародною обстановкою та можливими загрозами Україні та чи перевіряють інформацію, зокрема, британської та американської розвідок.

Водночас генпрокурор наголосила: "Ми також розуміємо, що прокурори змушені бути тим стрижнем у правоохоронній системі, який задає тон, тому на сьогодні ми відслідковуємо ситуацію там, де ми здійснюємо процесуальне керівництво у всій державі".

За словами Венедіктової, аналізують, зокрема, ситуацію з фейковими мінуваннями шкіл, а також "з рештою речей, які не хочу повторювати, щоб не переходити в негативний контекст".

"Усе тримається на пульсі. Прокуратура виконує свої процесуальні функції та робить усе належним чином, зокрема і як відповідальні громадяни", - додала вона.

"Ми всі громадяни, ми всі патріоти України, і розуміємо вже навіть більше, виходячи з того досвіду, який у нас був у 2014 році, з досвіду кримінальних справ, які ми маємо сьогодні, з якими ми виходимо на міжнародні майданчики. Є і стратегія, і бачення, і відчуття тактики ситуації. Тому ми працюємо дуже скоординовано, не лише з правоохоронними органами, а й із РНБО, військовими тощо. Тобто тут вся державна машина спрацьовує як єдиний апарат, розуміючи, що ситуацію необхідно контролювати та розуміти тактику розвитку різних подій", - пояснила генпрокурор.