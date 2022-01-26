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14:30 26.01.2022

Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

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Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

Верховна Рада може у четвер, 27 січня, визначитися з особливостями роботи народних депутатів у непленарному режимі з огляду на зростання захворюваності парламентаріїв та співробітників апарату ВР на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомила член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

"Зокрема, на голосування буде винесено пропозицію побудувати роботу парламенту у такий спосіб: 1 лютого – відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання (цілком імовірно скороченого); тижні з 2 до 4, а також з 7 до 11 лютого – зробити тижнями роботи народних депутатів у комітетах", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Водночас парламентарій зазначила, що ВР не закривається, а лише змінює черговість пленарних тижнів, замінивши їх на іншу форму роботи депутатів, тобто на роботу в комітетах.

Совгиря пояснила, що ініціювання зазначеної пропозиції зумовлене стрімким зростанням захворюваності на COVID-19 і серед народних депутатів та їх помічників, і безпосередньо серед працівників апарату ВР.

Як повідомлялося, 15 грудня 2021 року комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував ухвалити проєкт постанови №6440 про календарний план роботи сьомої сесії ВР, згідно з якою вона має розпочатися 1 лютого 2022 року, а завершитись 22 липня.

Водночас, згідно з інформацією на сайті парламенту, депутати ще не голосували за ухвалення цього документа.

Стаття 83 Конституції України передбачає, що чергові сесії Верховної Ради розпочинаються першого вівторка лютого та першого вівторка вересня щороку.

Теги: #covid_19 #рада #робота
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