У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього тижня я офіційно звернувся до всіх країн ЄС і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля з пропозицією підтримати ініціативу мого румунського колеги і провести в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Ідея вже знайшла позитивний відгук серед наших партнерів, і зараз вони працюють над тим, щоб забезпечити консенсус довкола цього питання", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Він додав, що якщо це станеться, це буде перша подібна подія в історії. "Вони вже над цим працюють", - зазначив міністр.

Крім того, Кулеба висловив сподівання, що навіть ті країни Європи, які мають з Україною певні дискусії з окремих питань, відкладуть ці другорядні питання вбік і зосередяться на головному - безпеці Європи, безпеці євроатлантичного простору.