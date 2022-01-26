Події

12:36 26.01.2022

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

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У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього тижня я офіційно звернувся до всіх країн ЄС і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля з пропозицією підтримати ініціативу мого румунського колеги і провести в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Ідея вже знайшла позитивний відгук серед наших партнерів, і зараз вони працюють над тим, щоб забезпечити консенсус довкола цього питання", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Він додав, що якщо це станеться, це буде перша подібна подія в історії. "Вони вже над цим працюють", - зазначив міністр.

Крім того, Кулеба висловив сподівання, що навіть ті країни Європи, які мають з Україною певні дискусії з окремих питань, відкладуть ці другорядні питання вбік і зосередяться на головному - безпеці Європи, безпеці євроатлантичного простору.

Теги: #засідання #єс
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