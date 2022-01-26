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12:29 26.01.2022

Москва розпочала великі навчання в Чорному морі

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Москва розпочала великі навчання в Чорному морі

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав у середу Чорноморський флот (ЧФ) Росії.

"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральники", - зазначено в повідомленні ЧФ.

За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які відбудуться в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ.

Раніше повідомлялося, що в січні-лютому в усіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань. Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані.

Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та в Тихому океані, інформувало військове відомство РФ.

За його даними, "загалом до участі в заходах планується залучити понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, більше ніж 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців".

Теги: #чф_рф #навчання
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