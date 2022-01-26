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11:42 26.01.2022

Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

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Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

Більше ніж половина жителів шести держав, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, вважають підтримку України у протистоянні російській агресії важливим питанням для їхніх власних держав, свідчать результати проведеного американською компанією Schoen Cooperman Research соціологічного опитування "Як Захід сприймає Україну і чого Захід очікує від України", які оприлюднило видання ZN.ua у середу.

Відповідно до них, у Польщі про важливість підтримки України заявив 71% опитаних, у США – 65%, Канаді – 63%, Великій Британії та Німеччині – 59%, Франції – 53%.

За вступ України до Північноатлантичного альянсу виступає 51% опитаних жителів Польщі, за вступ до ЄС – 66%. У США цей показник становить 47% та 61% відповідно, у Канаді – 51% та 58%, Великій Британії – 49% та 41%, Франції – 40% та 41%, Німеччині – 35% та 40%.

Водночас на запитання про готовність захищати Україну від російської агресії 32% респондентів зі США відповіли, що вважають це питання важливішим, ніж налагодження відносин із Москвою. 26% опитаних заявили про те, що "захист України - це добре, але не ціною ризику серйозного конфлікту з РФ", а 14% вважають налагодження відносин із Росією важливішим питанням, ніж захист України.

У Канаді ці показники становлять 28%, 30% та 11% відповідно, у Великій Британії – 34%, 33%, 14%, у Франції – 19%, 46%, 13%, у Німеччині – 16%, 51%, 18%, у Польщі – 15%, 52%, 12%.

Крім того, потенційне введення військ країн-членів НАТО в Україну вже зараз для її захисту від російської агресії підтримує щонайменше третина респондентів у п’яти із шести країн, у яких проводили дослідження.

Зокрема, у США цей показник становить 47%, у Канаді – 54%, Великій Британії – 46%, Франції – 33%, Польщі – 44%. У Німеччині ж підтримують можливе введення військ в Україну лише 22% респондентів.

Водночас взяття на себе зобов'язання союзниками з НАТО захищати Україну від російської агресії підтримує 61% опитаних жителів США та Канади, 47% – жителів Великої Британії, 57% – Франції, 49% – Німеччини та 66% Польщі.

Опитування в кожній країні проводили методом особистого інтерв'ю у двох групах - "звичайне населення" (репрезентативна вибірка дорослого населення чисельністю 600 осіб) та "професіонали" (по 185 осіб у кожній країні). До останніх було зараховано представників сфери технологій, бізнесу, послуг/консалтингу, фінансів, охорони здоров'я, юриспруденції, медіа/розваг, які мають вищу освіту і перебувають у власній країні у верхній чверті або третині за величиною свого річного доходу.

Теги: #опитування #нато
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