Події

11:22 26.01.2022

Позицію України враховано в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ - Кулеба

1 хв читати
Позицію України враховано в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ - Кулеба

Позиція України врахована в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ і не викликає заперечень, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Її (позицію України - ІФ) враховано, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Міністр зазначив, що Україна продовжує тісну координацію з союзниками та партнерами і в контексті консолідованої протидії російській агресії, і у світлі підготовки відповідей США та НАТО на російські ультиматуми.

"Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, усе це нам відомо і з нами скоординовано", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що минулої п'ятниці провів телефонну розмову з державним секретарем США після його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон буде готовий надати письмову відповідь Москві цього тижня, після чого не виключає чергового контакту з російською стороною для продовження обговорення", - розповів глава МЗС.

Теги: #рф #ультиматум #кулеба #сша
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 26.01.2022
Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

10:44 26.01.2022
Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

10:11 26.01.2022
ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

09:14 26.01.2022
Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

09:10 26.01.2022
Байден вважає, що світ зміниться у разі російського вторгнення в Україну

Байден вважає, що світ зміниться у разі російського вторгнення в Україну

09:00 26.01.2022
США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

07:42 26.01.2022
США розмірковують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по РФ на ринках, по рублю

США розмірковують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по РФ на ринках, по рублю

07:31 26.01.2022
США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

21:43 25.01.2022
Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

20:58 25.01.2022
Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Рада може піти на карантин до 15 лютого

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням

ОСТАННЄ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

Москва розпочала великі навчання в Чорному морі

Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА