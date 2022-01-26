Позицію України враховано в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ - Кулеба

Позиція України врахована в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ і не викликає заперечень, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Її (позицію України - ІФ) враховано, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Міністр зазначив, що Україна продовжує тісну координацію з союзниками та партнерами і в контексті консолідованої протидії російській агресії, і у світлі підготовки відповідей США та НАТО на російські ультиматуми.

"Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, усе це нам відомо і з нами скоординовано", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що минулої п'ятниці провів телефонну розмову з державним секретарем США після його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон буде готовий надати письмову відповідь Москві цього тижня, після чого не виключає чергового контакту з російською стороною для продовження обговорення", - розповів глава МЗС.