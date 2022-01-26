Події

09:14 26.01.2022

Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

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Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

Кількість охочих поставити бустерний укол від COVID-19 у США знижується, незважаючи на поширюваний у країні варіант COVID-19 "омікрон", повідомляє Associated Press.

Опитування, проведене Центром досліджень зі зв'язків із громадськістю The Associated Press-NORC, засвідчило, що 59% американців вважають за необхідне поставити дві дози вакцини для повноцінної участі в суспільному житті, не піддаючись ризику зараження COVID-19. При цьому лише 47% говорять те саме про бустер.

При цьому, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, лише 40% повністю вакцинованих американців отримали бустерну дозу. А середня кількість повторних ін'єкцій, що проводяться за день у США, різко впала з піка в 1 млн на початку грудня до близько 490 тис. станом на минулий тиждень.

США і багато інших країн закликають дорослих людей зробити бустерний укол, тому що захист від вакцини може ослабнути. Крім того, дослідження засвідчили, що хоча вакцини виявилися менш ефективними проти "омікрону", бустер може захистити проти цієї загрози.

Теги: #сша #омікрон #бустерна_доза
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