США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

Влада США попередила Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну, заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Днями ми ясно дали зрозуміти владі Білорусі, що якщо вони допустять, щоб їхню територію використовували для нападу на Україну, Мінськ зіткнеться з рішучою і швидкою реакцією США, їхніх союзників і партнерів", - сказав він на брифінгу.

Прайс наголосив, що перебування в Білорусі російських військ "викликає серйозне занепокоєння і загрожує суверенітету Білорусі".

Також він попередив, що якщо РФ на постійній основі розмістить військовий контингент у Білорусі, "НАТО може знадобитися переглянути те, які сили розміщені на кордонах (із Білоруссю - ІФ)".