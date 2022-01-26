Події

09:00 26.01.2022

США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

1 хв читати
США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

Влада США попередила Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну, заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Днями ми ясно дали зрозуміти владі Білорусі, що якщо вони допустять, щоб їхню територію використовували для нападу на Україну, Мінськ зіткнеться з рішучою і швидкою реакцією США, їхніх союзників і партнерів", - сказав він на брифінгу.

Прайс наголосив, що перебування в Білорусі російських військ "викликає серйозне занепокоєння і загрожує суверенітету Білорусі".

Також він попередив, що якщо РФ на постійній основі розмістить військовий контингент у Білорусі, "НАТО може знадобитися переглянути те, які сили розміщені на кордонах (із Білоруссю - ІФ)".

Теги: #сша #попередження #білорусь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 26.01.2022
США розмірковують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по РФ на ринках, по рублю

США розмірковують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по РФ на ринках, по рублю

07:31 26.01.2022
США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

21:43 25.01.2022
Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

20:58 25.01.2022
Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

20:18 25.01.2022
У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

20:17 25.01.2022
Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

19:02 25.01.2022
Група конгресменів США вирушила в Україну

Група конгресменів США вирушила в Україну

17:21 25.01.2022
"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

17:07 25.01.2022
В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

16:40 25.01.2022
США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

ОСТАННЄ

Байден вважає, що світ зміниться у разі російського вторгнення в Україну

Єрмак спростував інформацію про можливі переговори з бойовиками

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 358 млн

В Україні за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла

Тедрос Адханом Гебреєсус став єдиним кандидатом на посаду гендиректора ВООЗ

Близько 300 "Джавелінів" і 79 тонн військової допомоги США прибуло в Україну

ФРН домагається виключення для енергетичного сектора у разі можливого введення санкцій проти Росії через ситуацію навколо України

У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Зеленський призначив Донця першим заступником начальника УДО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА