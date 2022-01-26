Події

07:36 26.01.2022

Близько 300 "Джавелінів" і 79 тонн військової допомоги США прибуло в Україну

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Близько 300 "Джавелінів" і 79 тонн військової допомоги США прибуло в Україну

Близько 300 Джавелінів та 79 тонн військової американської допомоги для Збройних Сил України прибуло до країни, заявили у посольстві США в Україні.

"Сьогодні ввечері в аеропорт Бориспіль до Києва прибула третя партія з пакета допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Байденом. Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку", - зазначено на сторінці Facebook посольства.

 

 

 

Теги: #військова_допомога #україна_сша
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