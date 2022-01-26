Події

07:18 26.01.2022

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

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З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої тяжкості.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. У бік Авдіївки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Мар'їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", йдеться у повідомленні на Facebook.

Також поблизу Широкиного ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а біля Пищевика російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

 

 

Теги: #зведення #оос
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