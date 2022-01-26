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07:07 26.01.2022

26 січня: Яке сьогодні свято

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26 січня: Яке сьогодні свято

26 січня відзначають Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, в Україні День працівника контрольно-ревізійної служби та День Об'єднаного оперативного командування ЗС, День Австралії, а в Індії – День республіки. Православна церква вшановує пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських, а католицька – день пам'яті святих Тимофія і Тита. За народним календарем Єрмилів день.

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника – професійне свято працівників митних служб. Засновано в 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася 1953 року в Брюсселі.

День працівника контрольно-ревізійної служби

День працівника контрольно-ревізійної служби України відзначається з 1993 року. Це професійне свято заснували згідно із законом "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

День Об'єднаного оперативного командування ЗС України

Це професійне свято заснували у 2007 році з метою підтримки престижу військової служби у підрозділах Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України "з огляду на вагомий внесок його військовослужбовців та працівників у спільну справу розвитку української армії".

Об'єднане оперативне командування ЗС України створили для оперативного планування та управління міжвидовими угрупованнями військ у збройних конфліктах і кризових ситуаціях, миротворчими контингентами Збройних Сил України, а також силами та засобами, виділеними Збройними Силами України для участі в антитерористичних операціях, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру загальнодержавного та регіональних рівнів.

День Австралії

Національне свято, початок освоєння Зеленого континенту європейцями. В 1788 капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію - Новий Південний Вельс.

День Республіки в Індії

Національне свято на честь ухвалення Конституції Індії (1950 рік) та переходу від статусу британського домініону до республіки.

Церковне свято

26 січня православна церква вшановує пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

У народі 26 січня відзначають Єрмилів день. Зазвичай у цей день був сильний мороз, а тому намагалися провести його вдома. Якщо хтось хворів, вважалося, що у Єрмилів день хворобу легше здолати, лежачи на теплій печі. Особливу увагу звертали на хатніх котів і завдяки їхній поведінці навіть могли передбачити погоду. А ще вірили, що кішка може вилікувати, якщо ляже на хворе місце господаря.

У цей день:

1911 - Здійснив політ перший гідроплан;

1914 – Піднявся в небо перший російський бомбардувальник "Ілля Муромець", збудований під керівництвом льотчика-авіаконструктора Ігоря Сікорського;

2000 – В Аргентині археологи виявили останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2004 – Президент Хамід Карзай підписав нинішню Конституцію Афганістану.

Іменини: Опанас, Максим, Марфа, Петро, Яків

Теги: #свято_сьогодні
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