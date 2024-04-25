25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 792 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 792 RUSSIAN AGRESSION

25 квітня відзначають Міжнародний день фінансової незалежності, День дочки, День ДНК, Міжнародний день делегата, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях, Всесвітній день боротьби з малярією, Всесвітній день пінгвінів.

Православна церква вшановує пам'ять святого Марка.

Міжнародний день фінансової незалежності

Подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та кроки, необхідні для її досягнення. Цей день надихає всіх, хто прагне забезпечити своє фінансове майбутнє, пропагуючи освіту, планування та дії на шляху до фінансової свободи.

День ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу відзначають Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики і наукових досягнень, зроблених у цій сфері.

25 квітня 1953 року в журналі Nature вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розалінд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК.

Рівно 50 років по тому, 25 квітня 2003 року, було оголошено, що проєкт із розшифрування генома людини близький до завершення. Визначення структури людських генів - важливий крок для розвитку охорони здоров'я.

Всесвітній день боротьби з малярією

Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я на 60-й сесії в травні 2007 року. Присвячений пропаганді глобальних зусиль щодо забезпечення ефективної боротьби проти малярії.

Малярія - група інфекційних захворювань, що передаються людині під час укусів одного з видів комарів Anopheles. Із понад 400 різних видів комарів Anopheles близько 30 видів є переносниками малярії.

Всесвітній день пінгвінів

Дата святкування припадає на період, коли відбувається міграція пінгвінів на материк з метою спарювання і висиджування яєць.

Пінгвіни - це сімейство птахів, що не літають, але добре вміють плавати. Найбільше розселення пінгвінів знаходиться в Антарктиці, харчуються птахи дрібними морепродуктами.

Метою Всесвітнього дня пінгвінів є привернення уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду, наголошування на загрозі зникнення пінгвінів, яка певною мірою пов'язана з людською діяльністю, залучення різних організацій до подолання проблеми.

Ще цього дня:

1901 - У штаті Нью-Йорк уперше у світі запроваджують автомобільні номери;

1926 - Відбувся дебют першої машини Алф'єро Мазераті - "Тіро 26", за кермом якої сидів сам конструктор, він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія);

1940 - Жінки провінції Квебек отримують право голосу на виборах;

1941 - Гітлер наказує розпочати операцію "Меркурій" (захоплення Криту);

1953 - Створено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО);

1994 - Указом президента України створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення;

1997 - Через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнає найбільшого збою в історії;

2008 - У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН проходить міжнародна конференція з нагоди 22-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Церковне свято

Марк був першим Олександрійським єпископом і вважається засновником Олександрійського патріархату і Коптської церкви. Народився в Юдеї, Римської імперії, і походив із левитського роду.

Його первісне єврейське ім'я було Йоган (Іоанн), до якого було додано римське ім'я Марк.

Він працював помічником у місіях апостолів Павла і Петра, і за наказом останнього склав власне Євангеліє. Згадується в Діях апостолів і посланнях апостола Павла. За традицією Марк був присутній під час арешту Ісуса в Гетсиманському саду як юнак, що втік голим після того, як воїни схопили його.

Після смерті апостолів Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті і заснував Олександрійську Церкву. Його мощі були перевезені до Венеції після ісламського завоювання Єгипту. Шанується всіма християнськими церквами. В іконографії зображується поруч із левом, який є його символом.

Іменини: Василь, Давид, Іоанн, Марфа, Марія, Сергій.