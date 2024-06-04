4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 832 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 832 RUSSIAN AGRESSION

4 червня в Україні відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, День Господарських судів.

Ще сьогодні - Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній тиждень серцевого ритму, Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії, День державних символів Республіки Казахстан, День державного прапора Естонії, День стяга Оборонних сил Фінляндії, День банківського працівника Республіки Молдови.

Православна церква вшановує пам'ять святого Митрофана, патріарха Константинопольського.

День пам'яті дітей загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Понад 1899 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 27 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 548 дітей загинули та понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у наступних областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії

4 червня відзначають Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії. Цей пам'ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину 1982 року.

Ця дата - своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства і спроба забезпечити безневинним дітям мирне сьогодення і світле майбутнє.

День Господарських судів

Щороку, 4 червня, судді та працівники апаратів господарських судів України відзначають День утворення системи (арбітражних) господарських судів.

Так, 04 червня 1991 року було ухвалено Закон України "Про арбітражний суд", який уперше започаткував здійснення правосуддя в господарських відносинах незалежною ланкою судової влади в Україні - спеціалізованими судовими установами.

Ще цього дня:

1921 - У Франції вперше представлені парфуми "Шанель" ("Chanel № 5");

1942 - Розпочалася битва за атол Мідвей, одна з найбільших битв 2-ї Світової війни;

1944 - Частини 5-ї армії США війська вступили в Рим;

1946 - Хуан Перон став президентом Аргентини;

1954 - Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали в Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму";

1989 - Акцію протесту на площі Тяньаньмень у столиці Китаю, Пекіні, було жорстоко придушено танками, загинуло сотні громадян;

1992 - Дата ухвалення герба Казахстану;

1996 - Перший політ Ariane 5. Ракета-носій вибухнула через 37 секунд;

2014 - Офіційна дата заснування 25-го окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Церковне свято

Православна церква вшановує цього дня пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив у 3-4 століттях. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба, але, зрозумівши хибність язичницької релігії, увірував у Христа.

Під час жорстоких переслідувань християн у Римі він разом із двома своїми синами, Пробом і Митрофаном, перебрався у Візантію, де навчався закону Господньому у єпископа Тита, після смерті якого на єпископський престол за свою ревність і добрі справи звели Дометія, а пізніше його синів - Проба, а 316 року - святого Митрофана.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий, який, побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, взяв його з собою в Рим. Незабаром Костянтин переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана, а 325 року на I Вселенському Соборі він виклопотав у святих отців для Митрофана титул Патріарха. Таким чином, святитель Митрофан став першим Патріархом Константинопольським. Він мирно відійшов до Бога 326 року, у віці 117 років.

Іменини: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Ростислав, Софія.