3 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 739 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 739 RUSSIAN AGRESSION

3 березня у світі відзначають Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день слуху, Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення.

У Грузії - День матері, у Франції - Національний день бабусь, в Японії - Хіна мацурі - свято дівчаток.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

Всесвітній день письменника

Всесвітній день письменника засновано за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу в 1986 році.

ПЕН-клуб було засновано в Лондоні 1921 року. Ідея створення організації належить англійській письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт. Першим президентом ПЕН-клубу став Джон Голсуорсі. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес ПЕН-клубу в Лондоні, на той час пен-центри було створено в 11 країнах світу. Сьогодні вони діють у 130 країнах.

Всесвітній день дикої природи

20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією схвалила проголосити 3 березня Всесвітнім днем дикої природи, з метою підвищити рівень обізнаності громадськості з питаннями дикої фауни і флори.

Того ж року відзначалося 40 років від дня ухвалення іншого важливого документа у сфері захисту природного різноманіття. Називався він Конвенція "Про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення". Днем народження документа стало 3 березня 1973 року.

Народженню свята в стінах ООН передувала ініціатива учасників Конференції Сторін СІТЕС, що проходила в Таїланді навесні 2013 року.

Всесвітній день слуху

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заснувала спеціальний день, присвячений охороні здоров'я вуха і слуху. Щорічно 3 березня відзначається Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху, відомий як Всесвітній день слуху.

На сьогодні втрата слуху вважається найбільш поширеною сенсорною формою інвалідності у світі. Мільйони людей у всьому світі живуть з інвалідизуючою втратою слуху. За даними ВООЗ, до 2050 року майже 2,5 мільярда людей в усьому світі, тобто кожен четвертий, страждатимуть на той чи інший ступінь втрати слуху.

Основними причинами глухоти і приглухуватості (неповної втрати слуху) називають генетичні порушення, хронічні інфекції вуха, низку захворювань: краснуху, кір, свинку, менінгіт, - а також вплив деяких лікарських препаратів і шкідливих чинників довкілля, насамперед, шуму.

На думку медиків, понад половині всіх випадків глухоти та інших порушень слуху можна запобігти, усунувши причини їхнього розвитку. Серед превентивних заходів найчастіше називають імунізацію населення, охорону здоров'я матері і дитини, забезпечення гігієни праці.

Ще цього дня:

1915 - У Нью-Йорку відбулася прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів - "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта;

1917 - 3-4 березня в Києві організовано Українську Центральну Раду (УЦР);

1918 - Згідно з Брестським миром, радянська Росія визнала незалежність України;

1921 - Польща і Румунія підписали в Бухаресті договір про військовий союз проти Росії;

1923 - Вийшов у світ перший номер нью-йоркського журналу "Time";

1924 - У Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади і розпочали світські реформи;

1931 - Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний 1814 року Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1945 - У Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея;

1947 - Дав промисловий струм відновлений перший агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної НКВС 1941 року;

1952 - Затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;

1991 - У Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 - Україна та США підписали договір про дружбу та співробітництво;

2020 - Оголошено про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 - Грузія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Клеонік Амасійський - християнський святий, мученик, якого було розіп'ято на хресті 308 року в Амасії Понтійській разом із братом Євтропієм, також зарахованим до лику мучеників.

308 року правителем Амасії Понтійської був призначений Аскліпіодот. Він викликав до себе християн Євтропія, Клеоніка і Василіска, які були в темниці. Ув'язнених побили, потім привели до язичницького храму, щоб насильно примусити їх принести жертви, потім укопали в землю високі дерев'яні кілки, прив'язали до них мучеників і поливали киплячою смолою, рвали їхні тіла залізними гаками й посипали рани сумішшю гірчиці, солі та оцту. Вранці 3 березня Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска стратили пізніше.

Іменини: Михайло, Марта, Марфа.