Події

20:10 25.01.2022

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

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Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів є тонкощами складної дипломатичної гри, це не означає неминучої ескалації.

"Посольства країн ЄС і багатьох інших залишають усіх своїх співробітників в Україні. Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, іще зовсім не означає неминучу ескалацію, і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою", - сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеному у Facebook у вівторок увечері.

Теги: #президент #ситуація #посольства
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