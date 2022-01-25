Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів є тонкощами складної дипломатичної гри, це не означає неминучої ескалації.

"Посольства країн ЄС і багатьох інших залишають усіх своїх співробітників в Україні. Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, іще зовсім не означає неминучу ескалацію, і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою", - сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеному у Facebook у вівторок увечері.