Влада Великої Британії скасовує з 11 лютого карантин для осіб, які прибувають у країну

"Іноземні громадяни, повністю вакциновані препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), з 4 ранку 11 лютого не здаватимуть ПЛР-тести після прибуття. Ті, хто щеплений іншими вакцинами або не щеплений зовсім, з цієї дати звільняються від карантину після прибуття до Великої Британії. Їм потрібно буде зробити ПЛР-тест на COVID-19 перед поїздкою і ще один тест не пізніше, ніж на другий день перебування в країні", - повідомляє портал BBC News.

Як нагадує портал, усім приїжджим, як і раніше, необхідно буде заповнити PLF протягом 48 годин до вильоту до Великої Британії.

За словами глави Мінтрансу Королівства Гранта Шаппса, зміна правил в'їзду дасть можливість британським сім'ям заощадити близько 100 фунтів під час поїздок за кордон, а також поліпшить ситуацію для туріндустрії Великої Британії, яка постраждала від коронавірусу.

Наразі не вакциновані туристи та росіяни, щеплені вакциною "Супутник V", повинні здати ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до поїздки. Після прибуття вони дотримуються десятиденного карантину, під час якого здають іще два тести - на п'ятий і на восьмий день перебування. Всі витрати бере на себе пасажир.