У Чехії зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 – понад 30,3 тис. випадків за добу

У Чехії зафіксували рекордно високу від початку пандемії кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 за добу - понад 30,3 тис., повідомляє у вівторок чеське радіо.

Серед заражень, виявлених напередодні, майже 3,2 тис. було зафіксовано у людей, які перехворіли на коронавірус раніше. Також за останню добу госпіталізовано 1 695 пацієнтів, на 158 більше, ніж днем раніше.

Попередній рекорд було зафіксовано 19 січня, тоді в країні виявили майже 28,5 тис. нових випадків за 24 години.

За весь період пандемії в Чехії було виявлено понад 2,79 млн випадків зараження коронавірусом та близько 37 тис. смертей від наслідків захворювання.