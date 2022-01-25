Велика Британія навряд чи відправить військових в Україну для бойових операцій - глава британського МЗС

Відправлення Великою Британією своїх військ в Україну для участі в бойових місіях є малоймовірним, заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс у парламенті у вівторок.

"Як уже казав міністр оборони, малоймовірно, що такі обставини матимуть місце", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо можливості розгортання британських військ для участі в бойових операціях в Україні.

Водночас вона запевнила, що Лондон наполегливо працює над отриманням Україною оборонних засобів та над тренуванням українських військових. Міністр нагадала, що Британія навчила 20 тис. людей відповідного персоналу в Україні.

Вона додала, що Лондон спонукає своїх союзників також робити кроки для зміцнення оборони України. За її словами, Британія відіграє провідну роль у реагуванні на ситуацію довкола України.