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13:39 25.01.2022

Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн

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Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн

Суд за клопотанням Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ухвалив рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тис. тонн вибухових речовин - порохових зарядів вартістю понад 5 млрд грн.

"За даними слідства, розпочатого влiтку 2021 року Офiсом генерального прокурора за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи передбаченого законом дозволу, за 15 тис. грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало право її утилізувати. Ці вибухові речовини - пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню. Їх ринкова вартість, за попередньою оцінкою, становить понад 5 млрд грн", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Протягом усього часу вибухівка безплатно зберігалася на 6 тис. кв. м території одного із військових арсеналів. Це перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб Збройних сил України та спричинило значні витрати оборонного відомства.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері визнали вибухівку речовим доказом у кримінальному провадженні.

Теги: #сап #вибухівка #запорізька_область
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