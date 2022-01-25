Події

12:41 25.01.2022

Глава Мін'юсту на сьогодні вважає "очевидними олігархами" Ахметова та Коломойського

2 хв читати
Глава Мін'юсту на сьогодні вважає "очевидними олігархами" Ахметова та Коломойського

Ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, який набуде чинності з 7 травня цього року, сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, заявив в інтерв'ю "Forbes Україна" міністр юстиції Денис Малюська.

"Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок - Рінат Ахметов. Є всі критерії - медіа, бізнес, активи, партнери у ВР. Схожа історія з Коломойським", - відповів він на запитання про те, кого вважає "очевидним олігархом".

"Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали", – додав міністр.

За його словами, він іще не бачив нової структури власності телеканалів "Прямий" та "5 канал", про вихід з яких заявив Порошенко. "Зараз канали ведуть мовлення, начебто вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, "Прямий" та "5 канал" не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про відповідність ознакам олігарха власника інвестгрупи Dragon Capital, медіахолдингу НВ та інтернет-видання "Українська правда" Томаша Фіали, Малюська заявив, що Фіала для нього – "людина-загадка". "В очах громадськості він не олігарх, а за критеріями закону я його не відстежував", – додав глава Мін'юсту.

Загалом він наголосив, що закон про деолігархізацію розрахований не на стрілянину по горобцях, а на велику рибу.

"Рішення не мають викликати багато суперечок та дискусій. Величезному бізнесу, що перебуває в середній зоні, слід порадитись з юристами", - зазначив міністр.

Малюська ще раз нагадав, що бізнесмени ще мають час до 7 травня, щоб втратити свій статус олігарха.

Теги: #олігархи #мінюст #малюська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 15.01.2022
У 2021 році в Україні народилося понад 273 тис. дітей і було укладено 214 тис. шлюбів – Мін'юст

У 2021 році в Україні народилося понад 273 тис. дітей і було укладено 214 тис. шлюбів – Мін'юст

20:52 12.01.2022
Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

19:24 30.12.2021
РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

13:14 24.12.2021
Третина українців вважає закон про деолігархізацію популістським кроком Зеленського – опитування Центру Разумкова

Третина українців вважає закон про деолігархізацію популістським кроком Зеленського – опитування Центру Разумкова

20:56 10.12.2021
Зеленський: Олігархи мають домовлятися з державою, позиція держави - в законах

Зеленський: Олігархи мають домовлятися з державою, позиція держави - в законах

13:54 07.12.2021
Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафовано за поширення відеокадрів із Саакашвілі

Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафовано за поширення відеокадрів із Саакашвілі

16:10 02.12.2021
Висновки Венеціанської комісії щодо закону про деолігархізацію буде отримано 10-11 грудня – Малюська

Висновки Венеціанської комісії щодо закону про деолігархізацію буде отримано 10-11 грудня – Малюська

10:54 01.12.2021
Зеленський: Україна переможе в боротьбі з олігархами

Зеленський: Україна переможе в боротьбі з олігархами

14:45 24.11.2021
Уряд України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом олігархами

Уряд України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом олігархами

20:32 18.11.2021
Україні необхідно покладатися на інституції для "регулювання олігархів" - тимчасова повірена у справах США

Україні необхідно покладатися на інституції для "регулювання олігархів" - тимчасова повірена у справах США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поворозник розцінив підозри у справі про земельну ділянку для РНБО як тиск на владу Києва

Поліція Запоріжжя перевіряє повідомлення про мінування всіх шкіл міста, а також коледжу та дитячих садків

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США наприкінці січня створять фонд допомоги Україні

Першому заступнику голови КМДА Поворознику вручили підозру у справі про "земельну ділянку для РНБО" - Кличко

На Рівненщині з 27 січня встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки у зв'язку з COVID-19

ОСТАННЄ

ВР дозволила вищим спецсудам розглядати справи про неповагу до суду

Прокуратура повідомила першому заступнику голови КМДА Поворознику про підозру у службовій недбалості

ЄС запроваджує індивідуальний підхід до свободи пересування під час пандемії COVID-19

Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн

У ВР планують провести наради з керівництвом СБУ, СЗР та ГУР

Поворозник розцінив підозри у справі про земельну ділянку для РНБО як тиск на владу Києва

Найближчими днями в Україні очікується невеликий сніг, на заході країни потеплішає

Поліція Запоріжжя перевіряє повідомлення про мінування всіх шкіл міста, а також коледжу та дитячих садків

Визнання т. зв. Л/ДНР буде кроком РФ до виходу з Мінських угод - Резніков

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об'єкти у прикордонних регіонах України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА