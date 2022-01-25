Глава Мін'юсту на сьогодні вважає "очевидними олігархами" Ахметова та Коломойського

Ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, який набуде чинності з 7 травня цього року, сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, заявив в інтерв'ю "Forbes Україна" міністр юстиції Денис Малюська.

"Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок - Рінат Ахметов. Є всі критерії - медіа, бізнес, активи, партнери у ВР. Схожа історія з Коломойським", - відповів він на запитання про те, кого вважає "очевидним олігархом".

"Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали", – додав міністр.

За його словами, він іще не бачив нової структури власності телеканалів "Прямий" та "5 канал", про вихід з яких заявив Порошенко. "Зараз канали ведуть мовлення, начебто вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, "Прямий" та "5 канал" не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про відповідність ознакам олігарха власника інвестгрупи Dragon Capital, медіахолдингу НВ та інтернет-видання "Українська правда" Томаша Фіали, Малюська заявив, що Фіала для нього – "людина-загадка". "В очах громадськості він не олігарх, а за критеріями закону я його не відстежував", – додав глава Мін'юсту.

Загалом він наголосив, що закон про деолігархізацію розрахований не на стрілянину по горобцях, а на велику рибу.

"Рішення не мають викликати багато суперечок та дискусій. Величезному бізнесу, що перебуває в середній зоні, слід порадитись з юристами", - зазначив міністр.

Малюська ще раз нагадав, що бізнесмени ще мають час до 7 травня, щоб втратити свій статус олігарха.