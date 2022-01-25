Події

12:24 25.01.2022

Найближчими днями в Україні очікується невеликий сніг, на заході країни потеплішає

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Найближчими днями в Україні очікується невеликий сніг, на заході країни потеплішає

Найближчої доби, 26 січня, температура повітря в більшості областей України кардинально не зміниться, лише на заході країни підвищиться, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей пройде невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом у західній та в північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на сході країни та в Карпатах вночі 9-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у середу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 26 січня найвища температура була зафіксована на позначці +6,7°С у 1975 році, а найнижча - на позначці -22,4°С у 1891 році.

У четвер, 27 січня, у західних, удень і північних, місцями в центральних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг, на заході місцями налипання мокрого снігу, на решті території без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на сході, північному сході країни та в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві у ніч на четвер без суттєвих опадів, удень невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 0-2° морозу.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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