Події

12:03 25.01.2022

Визнання т. зв. Л/ДНР буде кроком РФ до виходу з Мінських угод - Резніков

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Визнання т. зв. Л/ДНР буде кроком РФ до виходу з Мінських угод - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Російська Федерація продемонструє, по суті, відмову від Мінських угод у разі визнання Державною думою так званих ДНР та ЛНР незалежними державами.

"Я гадаю, що це буде для Росії очевидним кроком виходу з Мінських угод, демонстрацією, що вони, по суті, відмовляються від Мінських угод, які хоч і не є актом міжнародного юридичного характеру, але це політико-дипломатичні домовленості, які були навіть погоджені Радою безпеки ООН... І значить, потрібно шукати інші моделі взаємодії щодо виходу з цієї ситуації. Але в мене особисто відчуття, що вони не наважаться на це", - сказав Резніков журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

Водночас він назвав провокацією ініціативу про можливе визнання "Л/ДНР", щодо якої немає необхідності "нервувати". "Російська Федерація розпочала проти нас саме гібридну війну: інформаційні атаки - це теж її складові елементи. А ось такі ініціативи російських комуністів - це також провокації, покликані змусити нас нервувати. Ми не будемо щодо цього нервувати", - сказав міністр оборони.

"Заклики визнати незаконні терористичні угруповання, що розміщені на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей... звучать уже не перший день - це стара пісня, старий наратив. До речі, як і те, що там нібито немає росіян. А я нагадаю: дві тисячі кадрових офіцерів російських Збройних сил присутні на постійній основі в ОРДЛО, які якраз і здійснюють командування та управління першим і другим армійським корпусом, сформованим із найманців та інших покидьків", - сказав Резніков.

Теги: #резніков #міноборони #агресія_рф
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