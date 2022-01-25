Події

09:44 25.01.2022

Збій електрики стався у всьому енергокільці в Центральній Азії

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Збій електрики стався у всьому енергокільці в Центральній Азії

У країнах Азії фіксують масштабні відключення електроенергії.

"Збій електрики стався у всьому енергокільці в Центральній Азії", - заявив представник пресслужби Міністерства енергетики Киргизстану.

У результаті, за його словами, "на всій території республіки немає електрики". "Подання електроенергії поновлять протягом 30 хвилин", - додав співрозмовник агентства.

У пресслужбі не уточнили причин виникнення збоїв.

Окрім того, без енергопостачання залишилися багато регіонів Узбекистану, зокрема Ташкент. "25 січня об 11:00 у деяких регіонах країни сталося велике відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні Міністерства енергетики Узбекистану, розміщеному в Telegram-каналі.

Наразі фахівці виконують роботи з усунення несправності, додали до Міненерго.

Без енергопостачання залишилася велика частина Алмати у Казахстані. В акіматі журналістам повідомили, що "відключення сталося лінією KEGOC ("Казахстанська компанія з управління електричними мережами" - ІФ)". "Впала напруга в мережі, спрацювали системи АЧЗ (автоматичне частотне завантаження) на підстанціях", - сказали в акіматі.

"Роботи з перепідключення розпочато", - додали там.

Теги: #збій #електроенергія #азія
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