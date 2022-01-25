Події

07:35 25.01.2022

США були б раді будь-якій формі деескалації обстановки навколо України

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США були б раді будь-якій формі деескалації обстановки навколо України

У Вашингтоні готові вітати будь-який із варіантів деескалації напруженості на кордоні Росії та України, заявив у понеділок на брифінгу представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Є багато форм деескалації, і ми прийняли б будь-яку з них", - сказав Прайс, відповідаючи на запитання, в якій формі уявляє собі деескалацію напруженості Вашингтон.

Зокрема, за його словами, стартом деескалації можна було б вважати як відведення військ від кордону з Україною, так і зміну у російській риториці з української теми.

 

 

Теги: #сша #дердеп #позиція #деескалація
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