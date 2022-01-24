Арахамія пояснив, чому Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі
Кабінет міністрів України відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроект про перехідний період на Донбасі через його передчасність та необхідність доопрацювати цей документ з урахуванням проведення переговорів у нормандському форматі, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Так, Кабінет міністрів відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі, згідно з листом, який я відправив від нашої фракції, тому що він не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, і тому я попросив їх забрати його на доопрацювання. Можливо, будуть якісь нормандські зустрічі і будуть певні домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроектів. Тобто, це був передчасний законопроект, тому його й відкликали", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції у понеділок увечері.