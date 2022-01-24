Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

Верховна Рада цього тижня планує розглянути законопроект №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День української державності", повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Цього тижня (Рада має проголосувати за введення нового свята 28 липня - ІФ). Я думаю, що українці завжди раді святкувати додатковий день (отримати додатковий вихідний день - ІФ). І ідея щодо Дня української державності вже давно назріла. Думаю, це позитивно сприйнято суспільством", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції у понеділок увечері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 25 серпня 2021 року зареєстрував у Верховній Раді законопроект №5864, який передбачає встановлення 28 липня вихідним днем – Днем державності України.