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20:51 24.01.2022

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

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Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель назвав основні напрями роботи у зв'язку з українською кризою, які визначила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

"Насамперед, це наші колективні дипломатичні зусилля з метою переконати Росію піти шляхом діалогу. Ці зусилля триватимуть, навіть якщо російська риторика не вселяє великої довіри. Щодо цієї теми міністри закордонних справ просили мене координувати позицію Європейського союзу з усіма нашими ключовими партнерами, зокрема, Сполученими Штатами, НАТО, головуванням ОБСЄ, щоб гарантувати ефективність наших зусиль", - сказав Боррель на пресконференції в понеділок у Брюсселі після засідання Ради ЄС.

Він також наголосив на завданні "протидіяти дезінформації, яку поширює Росія про цю ситуацію". "Ми маємо покращувати нашу стратегічну комунікацію", - наголосив глава дипломатії ЄС.

"По-друге, якщо дипломатія зазнає поразки - а ми зробимо все, що від нас залежить, щоб вона вийшла переможницею, - але, якщо вона провалиться, ми вже добре просунулися в підготовці реакції на можливу агресію Росії. І, звичайно, ця реакція буде дуже швидкою та рішучою, заснованою на сильній єдності, і не просто у Європейському союзі, але також і у міжнародному плані", - продовжив високий представник ЄС.

"По-третє, ми інтенсифікували наші зусилля, щоб зміцнити стійкість України та інших партнерів. Йдеться про конкретні акції, які ми можемо запустити і які ми, втім, уже запускаємо", - сказав Боррель.

Він нагадав про озвучений раніше в понеділок головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пакет фінансової допомоги Україні в 1,2 млрд євро у вигляді позик і субсидій.

Боррель сказав, що ЄС вивчить, як допомогти Україні в інших ключових галузях, таких як кібер- та гібридні загрози.

"Ми готові мобілізувати місію, щоб підтримати Україну у її боротьбі проти кібератак за рахунок ресурсів, наданих державами-членами ЄС за координації Європейського союзу", - пообіцяв голова дипломатії ЄС.

Щодо напряму безпеки та оборони, Боррель згадав про 35 млн євро, виділених "для покращення логістичних можливостей української армії". Буде також активізовано роботу щодо європейської місії допомоги Україні з реформування системи підготовки військовослужбовців.

 

 

Теги: #криза #єс #робота #україна
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