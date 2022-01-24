Події

20:03 24.01.2022

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні

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Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде щонайменше вдвічі більшою порівняно з хвилею, яка була в жовтні-листопаді. Водночас госпіталізацій буде менше, кількість смертей має бути також меншою", - сказав він на пресконференції за підсумками засідання уряду у понеділок увечері.

Ляшко повідомив, що "відзначається зростання кількості випадків COVID-19, приблизно вдвічі тиждень проти тижня, але водночас кількість госпіталізацій зростає, але зростає лише на 5%".

Міністр зазначив, що завдяки вакцинації вдалося уникнути майже 18 тис. смертей від COVID-19.

"18 тисяч – це кількість врятованих життів, які, як свідчить математичне моделювання, врятувала вакцинація проти COVID-19", - наголосив він.

Теги: #пандемія #хвиля
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