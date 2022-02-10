Економіка

19:03 10.02.2022

Пандемія підштовхнула ЄС до реіндустріалізації, вважають у Брюсселі

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Пандемія підштовхнула ЄС до реіндустріалізації, вважають у Брюсселі

Криза пандемії COVID-19 порушила стійкість глобальних ланцюгів постачань і технологічної кооперації, підштовхнула Європу до реіндустріалізації, розвитку у себе найважливіших виробництв, вважає комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

"До недавнього часу багато хто вважав, що в нашому глобалізованому світі ланцюги постачань непорушні, не допустять жодного дефіциту. Ця ідея зруйнована. (Принципи) "насамперед - Китай" у випадку з масками, "насамперед - Америка" у випадку з вакцинами стали тривожними дзвінками для Європи", - сказав єврокомісар у четвер у промові на Днях промисловості ЄС.

Бретон відзначив інші проблеми постачання, не пов'язані безпосередньо з пандемією, зокрема, нестачу напівпровідників, енергетичну кризу, залежність Європи від сировини, різке зростання цін на деревину. Проголошена Брюсселем "зелена та цифрова промислова революція" передбачає освоєння проривних технологій у стратегічних галузях, таких як батареї, водень, напівпровідники, обробка даних або кібербезпека.

"Настав час Європі взяти у власні руки свою промислово-економічну долю", - сказав європейський комісар, використавши образ "Європа-фабрика".

За його словами, вже два роки ЄС проводить "перезавантаження", вибудовуючи напористішу промислову політику, відкриту для світу, але на своїх умовах. Це зменшення залежностей, збільшення виробничих потужностей та диверсифікація джерел постачання.

Як приклад Бретон навів, зокрема, стратегічне партнерство в галузі сировини, яке ЄС встановив із Україною та Канадою, а незабаром і з іншими країнами. За останні декілька років ЄС інвестував в акумуляторну галузь утричі більше, ніж Китай, і на підході 20 мегазаводів. Готовий портфель із водню зі 750 проектів із терміном реалізації до 2030 року.

Теги: #єс #промисловість #наслідки #пандемія
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