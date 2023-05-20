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07:35 20.05.2023

Мільярд людей ризикує захворіти на холеру

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Мільярд людей ризикує захворіти на холеру

Один мільярд людей у 43 країнах ризикує захворіти на холеру - "пандемію, що вбиває бідних", - незважаючи на те, що профілактика і лікування відносно прості, попередила в п'ятницю Організація Об'єднаних Націй.

"За оцінками ВООЗ, мільярду людей у 43 країнах загрожує небезпека захворювання на холеру", - заявив менеджер із надзвичайних ситуацій агентства охорони здоров'я ООН із глобального реагування на холеру Генрі Грей.

ООН назвала перспективи похмурими, заявивши, що в неї немає ресурсів для боротьби зі спалахами, і що більше часу потрібно, щоб почати боротьбу, то гіршою буде ситуація.

У 2023 році про спалахи холери повідомили 24 країни порівняно з 15 країнами до середини травня 2022 року.

Грей обвинуватив у зростанні випадків бідність, конфлікти і зміну клімату, а також спричинені ними переміщення населення, які позбавляють людей більш безпечних джерел їжі та води, а також медичної допомоги.

Холерою заражаються від бактерії, яка зазвичай передається через заражену їжу або воду. Хвороба викликає діарею і блювоту і може бути особливо небезпечною для маленьких дітей. Хоча холера може вбити за кілька годин, її можна лікувати за допомогою простої пероральної регідратації та антибіотиків у важчих випадках. Але багато людей не мають своєчасного доступу до такого лікування.

Спалахам можна запобігти, забезпечивши доступ до чистої води і поліпшивши епіднагляд. Але брак коштів для швидкого реагування коштуватиме життя, яке можна було б врятувати, наголосив Грей.

"Загальне рішення - це довгострокові інвестиції в інфраструктуру стічних вод", - додав він.

Минулого року було вироблено близько 36 мільйонів доз вакцини проти холери, але вона не вважається привабливим продуктом для виробників, оскільки в багатих країнах фактично відсутній ринок збуту.

За словами Грея, замість двох повних доз одержувачам видають тільки одну, щоб спробувати розкрутити її.

Захворюваність на холеру неухильно знижувалася протягом 10 років, але 2021 року ця тенденція змінилася протилежною. Найсильніше постраждалими країнами цього року були Малаві та Мозамбік. Ще дев'ять країн вважаються "гострою кризою": Бурунді, Камерун, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Сирія, Замбія та Зімбабве.

 

 

 

Теги: #холера #ризики #пандемія

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