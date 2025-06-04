В Україні почався щорічний посилений епіднагляд за холерою, який триватиме до жовтня.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, під час посиленого спостереження за холерою у важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій пацієнтів, які звертатимуться до лікарів або у разі госпіталізації до медзакладів, будуть додатково перевіряти на холеру, щоб запобігти поширенню захворювання у літній сезон.

Для проведення перевірок лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) в областях мають спеціалізоване лабораторне обладнання та реагенти.

Впродовж посиленого сезону спостереження за холерою, фахівці ЦКПХ проводитимуть дослідження зразків довкілля, зокрема, моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води.

Для профілактики і контролю виникнення захворювання у кожній області ЦКПХ відпрацювали комплексні та оперативні плани реагування та діагностики підозр, підготували оперативні протиепідемічні групи швидкого реагування та транспортування захворілих.

Крім того, на рівні областей визначені медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які тримають "незнижувальний запас" лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів.

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

МОЗ нагадує, що в сезоні посиленного епіспостереження за холерою в 2024 році фахівці обстежили 13 238 людей із гострою кишковою інфекцією та провели 9 949 досліджень проб води. Спалахів холери в 2024 році не було зафіксовано.

За даними Європейського Центру контролю та профілактики хвороб , який щомісяця відстежує спалахи холери, з 1 січня 2025 року по 2 травня загалом у світі зареєстровано 111 359 випадків холери, з яких 1 562 — летальні випадки. Зокрема, випадки холери продовжують реєструватися в Африці, Азії та на Близькому Сході.