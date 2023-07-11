Медицина

14:00 11.07.2023

Поширення холери з непідконтрольних територій можливе за умови вживання забрудненої води або безпосереднього контакту - лікарка

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Поширення холери з непідконтрольних територій можливе за умови вживання забрудненої води або безпосереднього контакту - лікарка

Поширення холери з непідконтрольних територій можливе лише за умови вживання забрудненої води або безпосереднього контакту з хворими чи вібріоносіями, повітряно-крапельним шляхом холера не передається, запевнила лікарка-інфекціоністка, медична консультантка лабораторії CSD LAB Леся Лозко.

"Це має бути контакт. Якщо там є хворі люди і можливе переміщення їх з окупованих територій на нашу, тоді є ризик поширення. Холера не передається повітряно-крапельним шляхом, тобто має бути або побутовий контакт, або поширення через заражену воду", - пояснила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас експертка зазначила, що наразі немає офіційного підтвердження спалахів холери на непідконтрольних територіях.

"Достовірної інформації з непідконтрольних територій ми, на жаль, отримувати не можемо", - сказала вона.

При цьому Лозко зазначила, що наразі спостерігається сезонне зростання гострих кишкових захворювань, однак воно перебуває в межах стандартних сезонних коливань.

Коментуючи інформацію про виявлення холероподібних вібріонів, експертка наголосила, що за дотримання санітарно-гігієнічних правил, зокрема миття рук, вживання бутильованої води та проведення термічного оброблення продуктів харчування, спалахам кишкових захворювань можна запобігти.

Лозко нагадала, що холероподібні вібріони викликають не холеру, а гострі кишкові інфекції, які мають характерні для цих захворювань симптоми, але не так часто призводять до катастрофічного зневоднення організму, що здатне спровокувати летальний результат.

Водночас Лозко зазначила, що спалахи гострих кишкових захворювань можливі в закритих колективах, наприклад інтернатах і будинках для літніх людей, а також серед військових.

При цьому експертка зазначила, що наразі не відзначається зростання попиту на аналізи на гострі кишкові захворювання.

Як повідомлялося, за інформацією Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованих росіянами містах Скадовську та Генічеську Херсонської області зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції, за характером перебігу хвороба має ознаки холери, але окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності та намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. За даними Генштабу, окупанти проводять приховану вакцинацію проти холери представників адміністрацій та їх найближчого оточення.

У свою чергу МОЗ України фіксує постійне і значне мікробне забруднення поверхневих водойм, що належать до Чорного моря, річок Дніпро, Інгул, Інгулець, Південний Буг і лиманів. Так, за результатами досліджень, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних характеристик. Серед небезпечних - сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібні вібріони.

Теги: #холера #csd_lab

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