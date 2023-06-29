Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть викликати випадки харчових токсикоінфекцій, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.

Як наголошується в повідомленні, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти як поодинокі випадки, так і спалахи на кшталт харчових токсикоінфекцій.

"Зазвичай ці випадки з легкою або середньою формою тяжкості. Холероподібні вібріони поширені у відкритих водоймах, які є для них природним середовищем існування. Факторами передання інфекції можуть бути, зокрема, вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски із забруднених водойм", - сказав він.

За словами Кузіна, інкубаційний період при захворюваннях, спричинених холеровидними вібріонами, триває від 2-3 годин до п'яти днів, найчастіше 1-2 дні.

Також він уточнив, що "в пробах води із поверхневих водойм дійсно можуть виявляти наявність холероподібного вібріона".