Медицина

14:03 29.06.2023

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

1 хв читати
Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть викликати випадки харчових токсикоінфекцій, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.

Як наголошується в повідомленні, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти як поодинокі випадки, так і спалахи на кшталт харчових токсикоінфекцій.

"Зазвичай ці випадки з легкою або середньою формою тяжкості. Холероподібні вібріони поширені у відкритих водоймах, які є для них природним середовищем існування. Факторами передання інфекції можуть бути, зокрема, вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски із забруднених водойм", - сказав він.

За словами Кузіна, інкубаційний період при захворюваннях, спричинених холеровидними вібріонами, триває від 2-3 годин до п'яти днів, найчастіше 1-2 дні.

Також він уточнив, що "в пробах води із поверхневих водойм дійсно можуть виявляти наявність холероподібного вібріона".

Теги: #холера #пояснення #санлікар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 26.06.2023
Холери на постраждалих від підтоплення територіях немає - МОЗ

Холери на постраждалих від підтоплення територіях немає - МОЗ

13:39 15.06.2023
В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо - головний санлікар

В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо - головний санлікар

10:24 14.06.2023
Випадків або підозри на холеру в Україні не зареєстровано - МОЗ

Випадків або підозри на холеру в Україні не зареєстровано - МОЗ

16:55 08.06.2023
"Київводоканал" спростував інформацію про холерну паличку у воді

"Київводоканал" спростував інформацію про холерну паличку у воді

15:55 07.06.2023
МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

07:35 20.05.2023
Мільярд людей ризикує захворіти на холеру

Мільярд людей ризикує захворіти на холеру

10:51 20.04.2023
Спалах у небі Києва: інформація про ймовірне застосування ворожих літальних апаратів або удару ракетним озброєнням не підтвердилася - КМВА

Спалах у небі Києва: інформація про ймовірне застосування ворожих літальних апаратів або удару ракетним озброєнням не підтвердилася - КМВА

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

15:42 06.04.2023
У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

20:07 23.03.2023
У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ОСТАННЄ

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Зеленський підтримує легалізацію ліків на основі канабісу

ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

Із 1 липня завершується карантин і режим НС у зв'язку з пандемією коронавірусу - Шмигаль

"Доступні ліки" з 1 липня відпускатимуть лише за електронним рецептом за винятком прифронтових територій - МОЗ

Медгрупа Adonis відкрила цілодобовий стаціонар у Києві

Мобільні медбригади ТЧХУ працюють у Херсонській області

Майже 80% українських медзакладів потребують медичних меблів - дослідження

"Добробут" продовжив дію програми безоплатних операцій і госпіталізації для поранених і дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА