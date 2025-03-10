Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

Міністерство юстиції України розповіло про підстави та порядок оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) військовослужбовцями.

"Військово-лікарська комісія (ВЛК) здійснює оцінку стану здоров’я чинних військовослужбовців, визначаючи їхню придатність до подальшого несення служби. Водночас українським законодавством передбачено, що можливість оскарження рішень ВЛК", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться: прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК; керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП); начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування, органів військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних сил України; органами прокуратури; слідчим; судом.

На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються: направлення; медична книжка; посвідчення особи (військовий квиток); фотокартка 3х4 см без головного убору — при амбулаторному огляді; службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією; медична характеристика.

Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, подаються оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини отримання травми.

У відомстві повідомили, що для того, щоб оскаржити рішення ВЛК існує два способи: позасудовий та судовий.

Зокрема, досудовий порядок оскарження: скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК, обласних ТЦК; постанови прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК), ВЛК регіону); постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку; постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку;

"Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного звʼязку захворювання тощо", - додали в міністерстві.

Щодо судового порядку оскарження, то воно здійснюється в порядку адміністративного судочинства: три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови; шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.