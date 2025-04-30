У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба Кабміну

У декларації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля був відсутній автомобіль Range Rover Sport, оскільки за роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), службові транспортні засоби не потрібно декларувати, але для уникнення спекуляцій авто внесено у виправлену декларацію, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

"У декларації Дениса Шмигаля був відсутній автомобіль Range Rover Sport 2022 року випуску, про який йдеться в сюжеті "Слідство.інфо", оскільки існує пряма вказівка органу, який відповідає за запобігання корупції, про невнесення таких транспортних засобів до декларації", - йдеться у відповіді пресслужби Кабміну на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що автомобіль Range Rover Sport є службовим автомобілем, яким дружина прем'єра Катерина Шмигаль користується як директор ПП "КАДіС УА" (згідно з наказами про її призначення директором ПП та про передачу у службове користування директору службового автомобіля).

Також у пресслужбі додали, що згідно з роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції службові транспортні засоби не потрібно декларувати, що зокрема підтверджується листом НАЗК на запит прем’єра, оскільки службові автомобілі надаються у користування не конкретній особі, а будь-кому, хто обіймає конкретну посаду.

"Проте, враховуючи увагу громадськості до цього питання, прем’єр-міністр в дозволені терміни вніс уточнення в декларацію, зазначивши право на користування вищезгаданим автомобілем дружиною Катериною Шмигаль. Це зроблено для того, аби уникнути спекуляцій і забезпечити максимальну прозорість. Позиція прем’єр-міністра завжди була і залишається незмінною: діяти чітко в рамках правового поля", - йдеться у відповіді.

Як свідчить Єдиний державний реєстр декларацій, Шмигаль ввечері середи вніс виправлену декларацію за 2024 рік у якій автомобіль Range Rover Sport зазначений як службова авто дружини.

Раніше "Слідство.Інфо" випустили матеріал, згідно якого дружина прем’єра Катерина придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. Журналісти допустили, що дружина Шмигаль може користуватися автівкою у особистих цілях, а це передбачає декларування майна. Однак у декларації премʼєра автівки не було.