Інтерфакс-Україна
Події
10:48 21.05.2025

Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви

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Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви
Фото: https://www.facebook.com/a.shyrshyn

Комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин пояснив, що вийшов заявою у публічний простір із заявою після того, як майже всі його офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач були проігноровані.

На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що, виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, "за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат".

"Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади)", - написав Ширшин.

За його словами, через відсутність належного реагування, він "написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості".

Водночас Ширшин підкреслив, що ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, "бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині".

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах", - наголосив він.

Командир наголосив також, що його батальйон завжди був на складних ділянках, "ніколи не нили, зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі".

"Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", - додав Ширшин.

Також, як зазначив командир, попри його заяву, ніхто з бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під його управлінням.

"На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - повідомив комбат.

Раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") подав рапорт на звільнення зі служби. Повідомляючи про це у Facebook, він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу, зокрема на курському напрямку.

Генштаб 18 травня відреагував на це — створили комісію для "вивчення обставин", про які повідомив Ширшин. Там зазначили, що окремо детально проаналізують накази та розпорядження, котрі надходили з різних рівнів військового управління, на "предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася".

У Генштабі повідомили, що створив робочу групу для вивчення обставин, про які розповів Ширшин.

Теги: #ширшин #магура #пояснення

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